Toyota : Présente son nouveau véhicule hybride rechargeable

(CercleFinance.com) - Toyota présente son nouveau RAV4 hybride rechargeable. Avec 306ch/225kW, il s'agit du RAV4 le plus puissant construit à ce jour.



Le véhicule présente une consommation carburant de 1L/100km et des émissions de CO2 de 22G/km en cycle mixte.

En mode 100% électrique, son autonomie atteint 98km en ville et jusqu'à 75km en circulation mixte, assure le constructeur.



Toyota indique que les futurs propriétaires du véhicule pourront utiliser l'application MyT, accessible à tous gratuitement, pour programmer et surveiller la charge de la batterie à distance ou encore faire fonctionner la climatisation ou le chauffage avant de prendre le volant.





