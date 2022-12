Toyota : Présente son 'audacieux' modèle, le C-HR Prologue

(CercleFinance.com) - Toyota a dévoilé aujourd'hui son concept-car Toyota C-HR Prologue, un véhicule dit 'audacieux et spectaculaire', proposé avec deux motorisations au choix, à savoir hybride auto-rechargeable et hybride rechargeable.



En 2014, le constructeur avait présenté la ' Toyota C-HR concept ', modèle qui allait être lancé deux ans plus tard.



En 2022, Toyota a voulu repousser les limites:'notre mission était de creuser, d'aller plus loin que nous n'étions jamais allés auparavant', fait savoir le constructeur qui évoque un modèle 'rebelle mais sophistiqué, provocateur et amusant'.



Et concrètement ? Cela donne une voiture avec des roues plus grandes et des porte-à-faux plus courts, une allure plus sportive. 'Son habitabilité et sa praticité augmentent également', assure Toyota.



Avec ses deux motorisations, 'le Toyota C-HR Prologue démontre l'engagement de Toyota en faveur de la neutralité carbone en proposant une offre d'électrification plus large pour le segment de marché le plus vaste et le plus compétitif d'Europe : le C-SUV', conclut la firme nippone.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.