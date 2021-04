Toyota : Présente le concept-car de son futur SUV

(CercleFinance.com) - Toyota présente aujourd'hui au Salon de l'Automobile de Shanghai un concept-car qui préfigure le prochain Toyota bZ4X, le premier d'une série de véhicules 100% électriques à batterie zéro émission.



Le Toyota bZ4X Concept est un SUV de taille moyenne à transmission intégrale. Il dispose par ailleurs d'un système de recharge solaire embarqué qui permet d'augmenter son autonomie.



Le ' bZ ' est d'ailleurs un acronyme de ' beyond Zero ', soulignant l'engagement environnemental du constructeur.



Le nouveau Toyota bZ4X Concept a été développé par Toyota Motor Corporation en partenariat avec Subaru Corporation.



La commercialisation de la version définitive devrait commencer mi-2022, assure Toyota dans son communiqué.





