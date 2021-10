Toyota : Présente la bZ4X, un SUV 100% électrique à batterie

(CercleFinance.com) - Toyota annonce en première mondiale la bZ4X, premier SUV exclusivement 100 % électrique à batterie conçu par le constructeur nippon.

Il s'agit aussi, par la même occasion, d'inaugurer la nouvelle série 'bZ', soit la gamme 'beyond Zero' de Toyota.



Premier modèle construit sur la nouvelle plate-forme dédiée aux BEV (Battery Electric Vehicle) de Toyota, ce SUV à transmission intégrale est proposé avec une batterie intégrée sous le plancher du véhicule, ce qui permet d'abaisser le centre de gravité, d'améliorer l'équilibre avant/arrière et de profiter d'une grande rigidité.



Selon le constructeur, après 10 ans ou 240 000 km, la batterie du véhicule continue à fonctionner à 90% de ses capacités d'origine. Complètement chargée, elle offre une autonomie d'au moins 450 km, poursuit Toyota.



Le bZ4X fera sa première apparition européenne le 2 décembre, juste avant l'ouverture de la réservation en ligne.





