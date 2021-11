Toyota : Présente l'Aygo X, nouveau 'crossover' urbain

(CercleFinance.com) - Toyota présente aujourd'hui l'Aygo X, soit son premier crossover (soit une voiture multi segment) sur le segment A (voiture urbaines/petites citadines).



Conçue et produite en Europe , l'Aygo X dispose de la carrosserie la plus légère de toutes les voitures des segments A ou B, ce qui contribue à économie de carburant, précise le constructeur.



Aygo X sera déclinée en versions 5 portes (Aygo X) et Découvrable (Aygo X Air).



Sa commercialisation est prévue en 2022.



