Toyota : Première mondiale pour le nouveau coupé, le GR 86

(CercleFinance.com) - Toyota a présenté son tout nouveau GR 86 en première mondiale, lundi 5 avril. Ce nouveau coupé s'inscrit dans la lignée de son prédécesseur, le GT 86.



Propulsé par un nouveau moteur quatre cylindres à plat de 2,4 litres, le GR 86 est le troisième modèle de la gamme de voitures de sport GR, rejoignant les célèbres GR Supra et GR Yaris. Le constructeur souligne notamment le poids réduit du nouveau véhicule et 'son centre de gravité bas'.



Le tout nouveau GR 86 sera commercialisé en Europe. Davantage de détails seront donnés plus tard cette année.



