Toyota : Première mondiale du nouveau Lexus UX 300e

(CercleFinance.com) - Lexus annonce les débuts mondiaux du nouvel UX 300e, une évolution significative du premier modèle BEV de production de la marque.



L'UX 300e mis à jour rejoint le nouvel UX 200/250h annoncé plus tôt cette année, avec des livraisons qui devraient commencer au printemps 2023.



Lexus vise à répondre aux divers besoins des clients mondiaux grâce à une large gamme de véhicules électrifiés, des HEV aux PHEV et BEV.



À la fin du mois d'août 2022, les ventes cumulées de véhicules électrifiés Lexus s'élèvent à environ 2,3 millions d'unités, la marque accélérant leur développement et leur adoption pour contribuer à la réalisation d'une société neutre en carbone.



Les améliorations apportées permettent d'atteindre une autonomie de 450 km, soit 40 % de plus que le modèle actuel.



' En tant que produit phare, le perfectionnement de l'UX 300e est une étape clé sur la voie d'une société neutre en carbone', commente Mitsuteru Emoto, ingénieur en chef de Lexus International.



