Toyota : Plan de production revu à la baisse pour novembre

(CercleFinance.com) - Toyota fait savoir que sa production mensuelle est attendue autour 800 000 unités en novembre (soit 250 000 unités au Japon et 550 000 unités à l'étranger) 'en raisonde l'impact des pénuries de semi-conducteurs'.



Pour rappel, Toyota ciblait précédemment une production mensuelle moyenne d'environ 850 000 unité d'octobre à décembre.



A la suite de cette mise à niveau, le constructeur estime que ses prévisions de production devraient être inférieures aux prévisions précédentes (9,7 millions d'unités) pour l'exercice fiscal 2023, soit la période s'étirant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.



'Il reste difficile de prévoir l'avenir en raison de l'impact de la pénurie de semi-conductrices et d'autres facteurs', souligne Toyota qui assure par ailleurs travailler avec toutes les parties et envisager toutes les mesures possibles pour s'assurer de livrer un maximum de voitures dans les meilleurs délais.



