Toyota : Participe au développement du train hydrogène

(CercleFinance.com) - Toyota, East Japan Railway (JR East) et Hitachi ont conclu un accord de partenariat portant sur le développement de véhicules ferroviaires d'essai équipés d'un système hybride, alimenté en électricité par des piles à combustible hydrogène et des batteries de stockage.



Toyota se chargera du dispositif de piles à combustible et Hitachi du système d'entraînement hybride.



Le démarrage des essais est prévu pour mars 2022. Le train d'essai sera composé de 2 wagons et pourra atteindre les 100km/h pour une autonomie totale de 140km environ.





