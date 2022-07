Toyota : Partenariat avec DOUZE Cycles

(CercleFinance.com) - Toyota France s'associe à DOUZE Cycles, le spécialiste français des vélos-cargos modulaires et configurables depuis 2012.



' Ce partenariat s'inscrit dans la transformation de Toyota pour devenir la première entreprise de mobilité au monde. Cela passe par l'électrification des motorisations pour arriver au zéro émission mais aussi par les micro-mobilités dont le vélo fait partie ' indique le groupe.



Principalement distribués en France, en Allemagne, en Suisse et en Belgique, DOUZE Cycles produit des vélos-cargos électriques de type bi-porteur avec un espace à l'avant du vélo permettant de transporter des charges, ainsi que de type ' rallongé ' avec un porte-bagage plus long à l'arrière pouvant accueillir jusqu'à deux enfants.



' La prochaine étape portera sur la finalisation du produit qui sera commercialisé dans notre réseau de distribution, et ceci afin de répondre pleinement aux besoins des consommateurs. ' a déclaré Frank Marotte, Président-directeur général de Toyota France.



