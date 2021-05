Toyota : Partenaire de l'INSEP autour de la mobilité

(CercleFinance.com) - Toyota France annonce aujourd'hui rejoindre l'INSEP - l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance - en tant que partenaire officiel. Les deux entités s'allient pour déployer sur le site de l'INSEP les technologies les plus en pointe en matière de mobilité, indique le constructeur.



' L'engagement aux côtés de l'INSEP s'inscrit en parfaite continuité avec notre chapitre ' BEYOND ZERO ' dont l'un des piliers porte sur la mobilité pour tous. C'est dans cette optique que le groupe Toyota s'attache à développer des solutions de mobilité répondant aux besoins de chaque client, au-delà du zéro émission ', a réagi Frank Marotte, p.d.-g. de Toyota France.



Dans ce cadre, uneexpérimentation d'autopartagesera lancée pour les agents de l'INSEP, tandis que 4 bornes de recharge électriqueset une flotte de véhicules électriques et hybrides rechargeablesseront mises à disposition du personnel.



À terme, une station hydrogènepourrait aussi être installée sur le campus, annonce Toyota.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.