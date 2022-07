Toyota : Ouvre une structure de recherche sur les carburants

(CercleFinance.com) - Toyota, aux côtés de ses partenaires Eneos, Suzuki, Subaru, Daihatsu et Toyota Tsusho, annonce avoir créé une association de recherche autour des carburants automobiles de nouvelle génération et notamment l'innovation dans la biomasse ('la 'Research Association of Biomass Innovation for Next Generation Automobile Fuels'), dans le but d'étudier les moyens d'optimiser les processus de production du carburant.



Il est crucial de fournir diverses options énergétiques pour répondre aux besoins des différents clients et viser la neutralité carbone, indique Toyota.



Cette association de recherche promeut la recherche technologique autour de la biomasse ainsi que la production efficace de bioéthanol pour les automobiles grâce à la circulation optimisée de l'hydrogène, de l'oxygène et du CO2 au cours de la production dans le but de parvenir au développement d'une société neutre en carbone.





