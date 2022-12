Toyota : Obtient un financement pour un véhicule à hydrogène

(CercleFinance.com) - Toyota annonce le lancement du développement d'un prototype de Toyota Hilux à pile à combustible hydrogène.



Dans ce cadre, Toyota Motor Manufacturing (UK) Ltd va bénéficier d'un financement du gouvernement britannique via le Advanced Propulsion Centre (APC) pour la conception d'un véhicule zéro émission, indique le constructeur nippon.



Toyota estime en effet avoir identifié ' une nouvelle opportunité sur le marché des utilitaires en termes d'offre de produit zéro émission '.



Le financement de l'APC permettra de couvrir les coûts de développement d'une version du Hilux alimentée par une pile à combustible.



' Une fois que des résultats prometteurs auront été obtenus, l'objectif consistera dans un second temps à lancer une production en petite série ', indique Toyota.





