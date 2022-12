Toyota : Objectif victoire pour le Dakar 2023

(CercleFinance.com) - Toyota fait savoir aujourd'hui que son équipe, Toyota Gazoo Racing, a pour ambition de remporter une seconde victoire consécutive à la mythique épreuve du 'Paris-Dakar', dont l'édition 2023 se déroulera du 1erau 15 janvier en Arabie Saoudite.



Comme lors de la précédente édition, les trois GR DKR Hilux T1+ seront confiées aux équipages Al-Attiyah/Baumel, De Villiers/Murphy et Lategan/Cummings.



Le prologue de 11 km - qui sert à déterminer l'ordre de départ de la première étape - lancera l'action dans l'après-midi du 31 décembre, avant le coup d'envoi de la course elle-même le lendemain.



La course se disputera ensuite sur quatorze étapes, avec un jour de repos après l'étape 8.



