Toyota : Nouveaux poids lourds sans émission

(CercleFinance.com) - La motorisation électrique Toyota à hydrogène nouvelle génération équipe désormais un nouveau groupe de poids lourds de Classe 8.



Les camions effectueront des transports sur courtes distances dans les ports de Los Angeles et Long Beach afin de valider les performances, le rendement et la souplesse du moteur.



' Le système de pile à combustible seconde génération assure une autonomie de 480 km à pleine charge (36 tonnes), tout en offrant un agrément exceptionnel, un fonctionnement silencieux et des émissions polluantes nulles ' indique le groupe.



' C'est un pas important dans la transition vers les poids lourds sans émission, ' affirme Andrew Lund, ingénieur en chef, Toyota Motor North America, Research and Development.



' Nos premiers prototypes de camions ont prouvé qu'une motorisation électrique à pile à combustible était capable de transporter de lourdes charges au quotidien '.



