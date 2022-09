Toyota : Ne produira plus de véhicules à Saint-Pétersbourg

(CercleFinance.com) - Toyota annonce aujourd'hui mettre fin à sa production de véhicules au sein de son usine de Saint-Pétersbourg, en Russie.



'Le 4 mars, nous avons dû suspendre les opérations de fabrication dans notre usine de Saint-Pétersbourg en raison de l'interruption de l'approvisionnement en matériaux et pièces clés. Depuis lors, nous surveillons de près la situation et évaluons la pérennité future de nos activités en Russie', indique le constructeur nippon qui indique avoir entièrement conservé sa main d'oeuvre afin de s'assurer que l'usine serait prête à redémarrer si les circonstances le permettaient.



'Cependant, après six mois, nous n'avons pas pu reprendre nos activités normales et ne voyons aucune indication que nous puissions redémarrer à l'avenir', constate-t-il.



Le constructeur ajoute que ses opérations à Moscou doivent 'être optimisées et restructurées, avec l'objectif clair de conserver une organisation efficace pour continuer à soutenir le réseau de vente au détail dans le pays'.



Toyota ajoute qu'un soutien financier supérieur aux exigences légales sera apporté aux salariés, 'en reconnaissance de leur précieuse contribution'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.