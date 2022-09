Toyota : Lexus voiture officielle du 79e Festival de Venise

(CercleFinance.com) - Lexus est pour la sixième année consécutive Voiture Officielle du 79e Festival International du Film de Venise - La Biennale di Venezia.



Le nouveau SUV Lexus RX a accompagné les stars du Festival vers le tapis rouge lors de la soirée d'ouverture et, avec d'autres modèles Lexus, assurera le transport des VIP pendant tout l'évènement.



Lexus et le RX ont eu le privilège de transporter des stars internationales telles que Julianne Moore, Regé-Jean Page, Rocio Morales, Catherine Deneuve et Tessa Thompson.



' Annoncé pour la fin de cette année, le tout nouveau RX marquera une avancée technologique majeure en étant disponible dans deux versions inédites : le RX 450h+, hybride rechargeable et le RX 500h, premier modèle Lexus hybride turbocompressé ' indique le groupe.



