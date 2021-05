Toyota : Lexus a vendu plus de 2 Mls de véhicules électrifiés

(CercleFinance.com) - Lexus annonce avoir dépassé le cap des 2 millions de ventes mondiales de véhicules électrifiés à la fin du mois d'avril 2021.



' Depuis 2005, les ventes de véhicules électrifiés Lexus ont permis d'éviter l'émission de 19 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère ' indique le groupe.



Lexus commercialise aujourd'hui neuf modèles électrifiés, hybrides auto-rechargeables ou 100% électriques, dans environ 90 pays et régions du monde.



À l'échelle de la planète, les véhicules électrifiés représentaient 33% des ventes de Lexus en 2020. En Europe occidentale et centrale, leur part est encore plus élevée, à 96%.



