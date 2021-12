Toyota : Les ventes mondiale ont reculé de 8,3% en novembre

(CercleFinance.com) - Le groupe Toyota annonce avoir vendu 852 926 véhicules à travers le monde au mois de novembre, soit un recul de 8,3% par rapport au mois de novembre 2020.



La marque Toyota voit ses ventes reculer de 9,2% sur la période (774 143 unités vendues), les ventes de Daihatsu reculent de 0,6% (64 612 véhicules vendus) tandis que les ventes de Hino progressent de12%, à 14 171 unités.



Dans ce contexte, le groupe Toyota indique que sa production mondiale a progressé de 2,8%, à 965 455 véhicules. La production locale, au Japon, recule de 2,5% à 371 511 véhicules, tandis que la production hors-Japon progresse de 6,5%, à 593 944 véhicules.



Enfin, toujours au mois de novembre, le groupe fait savoir que ses exportations ont reculé de 9,6%, à 168 352 véhicules par rapport à la même période un an plus tôt.



