Toyota : Les ventes du groupe ont reculé de 8,4% en mars

(CercleFinance.com) - Toyota annonce que les ventes totales du groupe ont atteint 993 164 unités en mars 2022, un chiffre en recul de 8,4% par rapport à mars 2021.



Entre mars 21 et mars 22, les ventes de véhicules de marque Toyota ont reculé de 8,1% (à 903 031 unités). Les ventes de véhicules de marque Daihatsu sont également en recul (-13,7%, à 73 273 unités), tout comme celles de véhicules Hino (-0,8%, à 16 860 unités).



Dans le même temps, la production du groupe Toyota légèrement augmenté pour atteindre 1 010 611 unités (+1,2%).

En détail, la production des véhicules de marque Toyota a augmenté de 2,8%, à 866 775 unités, tandis que la production de Daihatsu a reculé de 8,2% (128 562 unités), tout comme Hino (-1,3%, 15 274 véhicules produits).



Enfin, les exportations du groupe Toyota ont reculé de 10,6% entre mars 2021 et mars 2022: les exportations de véhicules de marque Toyota ont reculé de 10,8% (160 619 véhicules exportés) et les exportations de véhicules Hino ont ralenti de 4,2%, avec 5586 véhicules exportés.





