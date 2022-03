Toyota : Les ventes du groupe ont reculé de 1,6% en février

(CercleFinance.com) - Toyota annonce que les ventes totales du groupe ont atteint 774 860 unités en février 2022, en recul de 1,6% par rapport à février 2021.



Entre février 21 et février 22, la marque Toyota voit ses ventes reculer de 1,5% (à 701 339 unités), tout comme celles de Daihatsu (-4,6%, à 61 288 unités) tandis que celle de Hino augmentent de 3%, à 12 233 unités.



Le groupe a toutefois vu sa production augmenter de 10,9% entre février 2021 et février 2022, à 884 528 unités produits, portée par la hausse de production de la marque Toyota (+10,9%, à 470 996 unités), de la marque Daihastu (+9,4% à 128 449 unités) et Hino (+24,6%, à 15 083 unités).



Enfin, les exportations ont progressé de 6,3%, à 154 636 unités, portées par la hausse des exportations de Toyota (+6,6%, à 149 359 unités) mais pénalisées par les exportations d'Hino, en recul de 2,4%, à 5277 unités.



