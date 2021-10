Toyota : Le PROACE élu 'utilitaire électrique de l'année'

(CercleFinance.com) - Toyota annonce que son nouveau PROACE Electric a été élu ' véhicule utilitaire électrique de l'année ' dans le cadre de la 26e édition des trophées annuels du magazine l'Automobile & l'Entreprise.



Le véhicule a ainsi été distingué par un jury composé de 15 gestionnaires de parc automobile et de journalistes de L'Automobile & L'Entreprise.



Le nouveau Toyota PROACE Electric l'a emporté dans la catégorie ' Véhicule Utilitaire Electrique de l'Année - Catégorie Moyens et Gros Fourgons ', une catégorie ' particulièrement relevée ', assure le constructeur, puisque sept modèles différents avaient été présélectionnés pour concourir par la rédaction de L'Automobile & L'Entreprise.





