Toyota : Le point sur les activités en Ukraine et en Russie

(CercleFinance.com) - Toyota indique ce matin observer les développements en cours en Ukraine 'avec une grande inquiétude pour la sécurité des ukrainiens' et espérer un retour à la paix dès que possible.



'En tant qu'entreprise ayant des activités en Ukraine et en Russie, notre priorité dans la gestion de cette crise est d'assurer la sécurité de tous les membres de notre équipe, du personnel des détaillants et des partenaires de la chaîne d'approvisionnement', poursuit le constructeur.



Toyota indique que ses 37 points de vente en Ukraine ont cessé toute activité depuis le 24 février.



Le constructeur dispose par ailleurs de 168 points de vente en Russie ainsi qu'une usine à Saint-Pétersbourg fabriquant les modèles RAV4 et Camry destinés principalement au marché russe. 'Toyota Motor Russia arrêtera la production de son usine de Saint-Pétersbourg à partir du 4mars et a arrêté les importations de véhicules, jusqu'à nouvel ordre, en raison de perturbations de la chaîne d'approvisionnement.'



En revanche, les autres opérations de fabrication et de vente dans le reste de l'Europe ne sont pas impactées, précise la société.



