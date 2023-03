Toyota : Lancement du 'C+walk S' au Japon

(CercleFinance.com) - Toyota annonce le lancement du 'C+walk S' au Japon, un équipement d'assistance à la mobilité des piétons. Le C+walk S sera mis en vente chez les concessionnaires automobiles Toyota et proposé dans les magasins de location et de crédit-bail à compter de ce jour.



Toyota fait savoir que le C+walk S est destiné aux personnes ayant des difficultés à se mouvoir sur de longues distances. Autorisé à circuler sur les trottoirs, l'engin ressemble globalement à une trottinette à trois roues sur laquelle le conducteur est assis.



Le constructeur nippon indique par ailleurs avoir amélioré le modèle de type debout, le C+walk T*2 ainsi que le C+pod*3.



Ces différents modèles constituent une réponse à la problématique de vieillissement de la population japonaise et permettent d'accompagner les seniors dans leurs activités quotidiennes telles que le shopping et les sorties, souligne Toyota.



A terme, ces véhicules de mobilité pourraient même compléter le transport régional afin de parvenir à une meilleure société de mobilité, imagine le constructeur.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.