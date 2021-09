Toyota : Lancement de la nouvelle Corolla Cross au Japon

(CercleFinance.com) -Toyota a annoncé le lancement de la toute nouvelle Corolla Cross au Japon, à compter d'aujourd'hui.



Depuis le lancement de la première génération en 1966, la série Corolla n'a eu de cesse d'évoluer. Aujourd'hui, ce modèle est présent dans plus de 150 pays et les ventes cumulées atteignaient 50 millions d'unités en juillet 2021.



Le nouveau SUV Corolla Cross offre 'l'une des meilleures capacités de bagages de sa catégorie avec 487 litres disponibles, même à cinq places', indique Toyota. Selon le constructeur, les versions hybrides offrent par ailleurs un rendement énergétique de 26,2 km/L, soit ' le meilleur de sa catégorie'.



Toyota vise 4400 ventes mensuelles de la nouvelle Corolla Cross sur le marché japonais.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.