Toyota : Lancement d'une nouvelle société de mobilité

(CercleFinance.com) - Toyota annonce le lancement d'une nouvelle société de mobilité, KINTO Europe. Cette entreprise conjointe fondée par Toyota Motor Europe (TME) et Toyota Financial Services (TFS) aura son siège à Cologne, en Allemagne, et débutera ses activités en avril 2021.



Cette société comprend la gestion d'une gamme de produits et services de mobilité KINTO dans l'ensemble du continent.



' KINTO Europe sera particulièrement bien placé pour répondre à ces besoins, grâce à des services tels que l'abonnement flexible, le co-voiturage, l'auto-partage et les solutions multimodales, spécialement adaptés aux entreprises, organismes, municipalités et particuliers '.



