Toyota : Lance la 2ème génération de la Mirai

(CercleFinance.com) - Toyota, pionnier de l'hydrogène, lance la nouvelle Mirai, 2ème génération de véhicule à pile à combustible.



Celle-ci fait franchir une étape supplémentaire à la technologie FCEV, et offre au client une voiture plus performante. L'efficience du système de pile à combustible, la capacité de stockage d'hydrogène en hausse, et une meilleure aérodynamique contribuent à étendre l'autonomie de 30% à environ 650 kilomètres.



Cette nouvelle Mirai est proposée à un tarif inférieur de 15% à celui de la précédente génération.



Le plein s'effectue facilement en 5 minutes seulement.



