Toyota : La RATP teste un bus à hydrogène

(CercleFinance.com) - Le groupe RATP, 4èmeacteur mondial des transports publics urbain, a débuté aujourd'hui une phase de test d'une durée de trois mois portant sur un bus propulsé par une pile à combustible de technologie Toyota, indique aujourd'hui le constructeur nippon.



Le véhicule affiche jusqu'à 450 km d'autonomie et le ravitaillement de ses cinq réservoirs d'hydrogène est réalisé en moins de neuf minutes, poursuit Toyota.



'Le groupe RATP, qui ambitionne d'être à la pointe de la transition énergétique, est fier de collaborer avec CaetanoBus pour tester son bus H2.City Gold. L'hydrogène est un enjeu majeur pour les années à venir', a déclaré Marie-Claude Dupuis, directrice générale adjointe du groupe RATPen charge de la stratégie, de l'innovation et du développement.



Défendant sa vision d'une société décarbonée, Toyota souhaite en effet promouvoir la technologie hydrogène au-delà des voitures particulières.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.