Toyota : La production de la Yaris Cross débute dans le Nord

(CercleFinance.com) - Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) annonce aujourd'hui avoir la production de la Yaris Cross, un SUV compact conçu sur la plateforme TNGA (Toyota New Global Architecture), du site d'Onnaing/Valenciennes (59).



Selon le constructeur, cette 'étape historique' témoigne de 'l'aboutissement d'un projet d'entreprise doté de 400 millions d'euros d'investissements pour produire deux véhicules (Yaris 4èmegénération et Yaris Cross) sur la même ligne avec comme ambition de viser les 300000 véhicules par an.'



Toyota vise des ventes de 1,5 million de véhicules en Europe en 2025 avec un taux d'électrification de 90%



