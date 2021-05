Toyota : La Proace City sera lancée au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Toyota enrichit sa gamme de véhicules 100% électriques avec les lancements à venir des Proace City Electric et Proace City Verso Electric, annonce aujourd'hui le constructeur nippon, promettant d'ores et déjà 'une efficacité sans concession et zéro émission'.



Offrant les même capacités de chargement que les modèles conventionnels, la Proace City Electric disposera d'un moteur de 136 ch/100 kW et d'une batterie lithium-ion de 50 kWh, avec une autonomie comprise entre 260 et 280 km.



'Ce nouveau modèle sera introduit progressivement, en commençant par la France, les Pays-Bas, la Norvège, la Suisse et le Royaume-Uni, à partir du quatrième trimestre 2021. D'autres marchés suivront au cours de l'année, puis en 2022', précise le constructeur.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.