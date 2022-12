Toyota : La Prius hybride bientôt sur les routes d'Europe

(CercleFinance.com) - Toyota présente aujourd'hui sa nouvelle Prius hybride rechargeable. Cette cinquième génération de Prius se distingue par un nouveau design et par une nouvelle motorisation exclusivement hybride rechargeable de 223 ch.



Selon le constructeur, la nouvelle Prius combine des performances 'de haut niveau' avec 69 km d'autonomie en 100 % électrique et des émissions de CO2réduites à 19 g/km.



Toyota s'est engagé à la neutralité carbone, et la technologie hybride inaugurée par la première Prius contribuera à la transition vers le zéro émission.



Ce véhicule renforce d'ailleurs la gamme multi-technologies de Toyota, qui comprend aussi des modèles 100 % électriques (BEV) et à pile à combustible (FCEV).



La Toyota Prius 5 sera commercialisée en Europe à compter de la mi-2023, assure le constructeur.





