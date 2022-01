Toyota : La pénurie de semi-conducteurs impacte la production

(CercleFinance.com) - Toyota annonce que que son plan mondial de production a du être ajusté (-150 000 unités) pour le mois de février, en raison de la pénurie de matériaux semi-conducteurs.



Le constructeur estime que la production mondiale devrait s'élever à 700 000 unités en février 2022.



Conséquence de cet ajustement, les prévisions de production pour l'année complète, s'achevant le 31 mars 2022, devraient être inférieures aux prévisions précédentes de 9 millions d'unité.



'En ce qui concerne la pénurie de semi-conducteurs, nous continuerons d'examiner la situation et de consulter toutes les entreprises impliquées pour envisager l'utilisation de substituts dans la mesure du possible en prévision d'une pénurie continue', indique Toyota.



