Toyota : La Nouvelle Yaris reçoit le prix 'Safetybest 2020'

(CercleFinance.com) - Toyota annonce avoir reçu le prix 'Safetybest 2020', décerné par Autobest, pour sa Nouvelle Yaris.



Composé de 31 journalistes issus des principales publications automobiles européennes, le jury du prix a récompensé le constructeur nippon pour avoir intégré des airbags centraux de série sur la Nouvelle Yaris, 'une première dans le segment B', assure le constructeur.



Cette automobile est ainsi la première Toyota à être équipée d'airbags centraux, des équipements qui se déploient en cas de choc latéral afin d'éviter au conducteur et au passager avant de se heurter.



Toyota rappelle par ailleurs que sa Nouvelle Yaris figure également sur la liste des finalistes du prix ' AUTOBEST 2021 - Best Buy Car of Europe ' qui sera décerné en décembre prochain.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.