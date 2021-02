Toyota : La Nouvelle Yaris élue 'Compacte Business' 2021

(CercleFinance.com) - Toyota annonce que la Nouvelle Toyota Yaris a été élue 'Compacte Business 2021' face à 7 prétendantes, par un jury de journalistes spécialisés réuni par le magazine Kilomètres Entreprise.



Le jury s'est prononcé sur la base de différents critères: fiabilité, consommation réelle, équipements, sécurité, qualité, confort, valeur résiduelle...



La Nouvelle Yaris est également finalistedu prestigieux prix ' Car of the Year 2021 ', précise le constructeur.



