Toyota : La nouvelle Yaris a été élue Voiture de l'Année 2021

(CercleFinance.com) - La toute nouvelle Yaris a été désignée par un jury de 59 journalistes automobiles venant de toute l'Europe. Cette quatrième génération de la Yaris reçoit ce prix prestigieux 21 ans après la première génération, première Toyota élue Voiture de l'Année, en 2000.



' Cette année, le jury a apprécié la technologie hybride de la Yaris pour son agrément de conduite, ses faibles émissions et son prix accessible. Le jury a également salué le design, les performances dynamiques et la sécurité au meilleur niveau de sa catégorie offerts par la Nouvelle Yaris ' indique le groupe.



Le prix de la Voiture de l'Année 2021 intervient quelques jours à peine après la publication des statistiques montrant que la Nouvelle Yaris est la voiture la plus vendue en Europe.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.