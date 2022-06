Toyota : La Mirai obtient prix de l'innovation de l'AMAM

(CercleFinance.com) - Toyota annonce que l'Association des Médias Auto & Moto (AMAM) a désigné ses premiers E-TROPHÉES lors d'une soirée qui s'est déroulée le 2 juin à Paris. Vingt journalistes auto ont attribué des prix visant à distinguer les véhicules électrifiés les plus performants du marché.



Dans ce cadre, le jury a nommé le Prix de l'Innovation à la Toyota Mirai, saluant ainsi 'l'efficacité, les performances et la facilité d'utilisation de ce modèle révolutionnaire' ainsi que 'l'engagement pionnier de Toyota dans le développement de la technologie hydrogène', rapporte le constructeur.



Toyota précise que la Toyota Mirai dispose de 650 km d'autonomie avec un plein effectué en 5 minutes, soit ' une autonomie et une rapidité de recharge inégalées'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.