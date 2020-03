Toyota : La Mirai en démonstration au Parlement européen

(CercleFinance.com) - Une Toyota Mirai a rejoint la flotte de véhicules du Parlement européen à des fins de démonstration. ' Cela permet de poursuivre la promotion de la mobilité hydrogène en Europe ' indique le groupe.



Les eurodéputés ont ainsi l'occasion de l'essayer en se faisant conduire dans la région de Bruxelles, ainsi qu'entre Bruxelles et Strasbourg.



' En testant ce véhicule hybride à pile à combustible hydrogène (VEH2), le Parlement européen réaffirme son soutien en faveur des véhicules zéro émission et encourage l'implantation d'infrastructures de recharge adaptées ' indique le groupe.



' Il nous paraît très important de permettre au plus grand nombre d'expérimenter cette technologie, ' a déclaré Didier Stevens, Senior Manager Affaires européennes et gouvernementales chez Toyota Motor Europe.



