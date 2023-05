Toyota : L'UE autorise l'acquisition de PT. Patimban

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement CE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle en commun de PT. Patimban International Car Terminal (PT. Patimban) par Toyofuji Shipping (Toyofuji), Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK), Kamigumi et Toyota Tsusho Corporation (TTC), tous du Japon.



PT. Patimban exploite et gère l'activité de terminal automobile dans le nouveau port international de Patimban, en Indonésie.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné que PT. Patimban n'exerce aucune activité dans l'Espace économique européen. L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.



