Toyota : L'Hypercar d'endurance entre bientôt en piste

(CercleFinance.com) - Toyota Gazoo Racing se prépare pour les grands débuts de son Hypercar GR010 HYBRID, le constructeur sera en effet le premier à introduire la nouvelle génération de voitures 'Hypercar' dans le Championnat du Monde d'Endurance WEC 2021.



La GR010 HYBRID Hypercar fera ses grands débuts lors des essais de pré-saison les 26 et 27 avril à Spa puis lors des 6 Heures de Spa-Francorchamps le week-end suivant.



L'ambition de Toyota Gazoo Racing pour la saison 2021 et de conserver ses titres mondiaux et de remporter pour la 4efois consécutive les 24H du Mans.





