Toyota : Kinto lance un service d'autopartage à Valenciennes

(CercleFinance.com) - Toyota annonce que Kinto, sa marque de mobilité, lance un service d'autopartage baptisé 'KINTO Share' à Valenciennes, via une flotte de 6 Yaris hybrides, disponibles 24h/24 et réservable directement sur smartphone.



Les utilisateurs pourront louer un véhicule, pour une heure, un jour, une semaine ou plus et bénéficient d'un service tout inclus: assurance, assistance et carburant.



Le service sera opérationnel à partir du 3 octobre avec 3 emplacements situés à l'entrée de Valenciennes, sur le campus de l'université et dans le centre-ville (parking du centre).



Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) s'est implanté il y a plus de 20 ans à Onnaing, site de production de Yaris et Yaris Cross.



'C'est donc avec enthousiasme que KINTO a répondu favorablement à la proposition de l'agglomération de Valenciennes et du Simouv (Syndicat Intercommunal de Mobilité et d'Organisation Urbaine du Valenciennois)de participer au développement de la mobilité sur leur territoire', indique Toyota.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.