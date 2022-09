Toyota : Hino Motors dans le viseur des autorités

(CercleFinance.com) - Toyota Motor Corporation reconnaît que le ministère du Territoire, de l'Infrastructure, des Transports et du Tourisme a émis une disposition administrative assez stricte ' d'Ordre de correction ' à Hino Motors en raison de divers problèmes au sein du processus et des systèmes de la société en relation avec une série de fautes dans sa demande de certification de moteur.



Toyota continuera à surveiller de près si Hino peut renaître en tant que société digne de la confiance de ses parties prenantes.



Toyota soutiendra également Hino dans les domaines et les opérations où elle le peut, y compris l'assistance dans le travail lié à la certification des moteurs pour les camions légers, que Hino a demandé.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.