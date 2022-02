Toyota : Hausse de 6% des ventes de Lexus en 2021

(CercleFinance.com) - Toyota annonce aujourd'hui que les ventes mondiales de Lexus pour la période de janvier à décembre 2021 étaient de 760 012 unités, soit +6 % par rapport à l'année précédente.



Au niveau régional, les ventes en Amérique du Nord ont atteint 332 000 unités (+12 % par rapport à l'année précédente) et la Chine a atteint un niveau record avec 227 000 unités (+1 % par rapport à l'année précédente). En Europe, les ventes ont progressé de 2%, à 72 000 unités.



Au niveau des modèles, les ventes de véhicules électrifiés ont atteint un niveau record à environ 260 000 unités (+10 % en glissement annuel) grâce aux fortes ventes des modèles hybrides ES, RX et UX.



Lexus vise à offrir une gamme complète de véhicules électriques à batterie dans tous les segments d'ici 2030.





