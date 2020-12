Toyota : Franchit le cap des 4 millions de Yaris en France

(CercleFinance.com) - Toyota Valenciennes franchit le cap des 4 millions de Yaris produites. Ce cap des 4 millions de Yaris vient d'être franchi à l'aube des 20 ans de production de l'entreprise sur le territoire français.



La Yaris est devenue le modèle phare de Toyota en Europe représentant plus de 22 % des ventes de voitures neuves pour la marque. Elle enregistre aujourd'hui une part de marché sur son segment de 8.3% contre 4.7% en 2001.



En presque 20 ans, le succès de la Yaris ' Made in France ' aura permis un investissement total de 1.5 milliard d'euros sur le site et l'accroissement des effectifs de 2 000 personnes en 2001 à 5 000 aujourd'hui (dont 3 370 CDI). Les embauches en CDI se poursuivent. L'entreprise prévoit d'atteindre 3 600 CDI en 2021.



