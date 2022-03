Toyota : Finit 2e des 1000 Miles de Sebring en Endurance

(CercleFinance.com) - Toyota annonce que son équipe Toyota Gazoo Racing a décroché la 2e place à l'occasion des 1000 Miles de Sebring (Etats-Unis), première épreuve du championnat du monde d'endurance FIA (WEC).



La série ininterrompue de victoires de l'Hypercar GR010 HYBRID a donc pris fin au début de sa deuxième saison de compétition.



La course a été interrompue un peu plus d'une heure avant la fin, en raison du risque de foudre qui pesait sur le circuit.



Le prochain rendez-vous de la saison 2022 du WECest les 6 Heures de Spa-Francorchamps, le 7 mai.





