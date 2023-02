Toyota : Don de 1ME après violent séisme n Turquie

(CercleFinance.com) - Toyota annonce un don d'un million d'euros afin de répondre aux besoins immédiats (notamment en nourriture, en eau, en vêtements et en abris ) des populations après le séisme dévastateur qui a frappé la Turquie.



Toyota Motor Corporation contribue à ce don à hauteur de 400 000 euros.



De son côt tandis que Toyota Motor Manufacturing Turkey (TMMT) a déployé une équipe d'intervention en cas de catastrophe pour mener des opérations de recherche et de sauvetage







