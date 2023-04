Toyota : Dévoile deux modèles de véhicules électriques

(CercleFinance.com) - Toyota a dévoilé aujourd'hui deux modèles conceptuels BEV (véhicules électriques à batterie), le bZ Sport Crossover Concept et le bZ FlexSpace Concept, à l'occasion du salon de l'auto de Shanghai qui a ouvert ses portes ce jour.



Les modèles conceptuels sont en cours de développement dans le cadre de la série Toyota bZ, une marque dédié aux BEV. Ils seront lancés sur le marché chinois en 2024 et font partie des dix modèles BEV que Toyota prévoit de commercialiser d'ici 2026.



Le bZ Sport Crossover Concept est un BEV de type crossover. Il est en cours de développement afin que ses fonctions continuent d'évoluer après l'achat, y compris des fonctionnalités intelligentes telles que l'assistance au conducteur et le stationnement automatique.



De son côté, le bZ FlexSpace Concept est un BEV de type SUV à vocation familiale et utilitaire. Il est présenté comme un modèle 'Cozy Home', qui vise à créer un espace que les familles pourront utiliser en toute sécurité.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.