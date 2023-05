Toyota : Dévoile des fourgonnettes électriques commerciales

(CercleFinance.com) - Suzuki Motor Corporation, Daihatsu Motor Co et Toyota Motor Corporation dévoileront un prototype de véhicules électriques minibus commerciaux (VEB) équipés d'un système BEV développé conjointement.



Le dévoilement aura lieu lors d'une exposition qui présentera les efforts de l'industrie automobile pour atteindre la neutralité carbone, de ce jeudi 18 mai au dimanche 21. L'exposition sera organisée par la Japan Automobile Manufacturers Association en même temps que le G7 Hiroshima Summit.



Les trois entreprises ont développé conjointement un système de VEB adapté aux mini-véhicules commerciaux en combinant l'expertise de Suzuki et Daihatsu dans la création de petites voitures avec la technologie d'électrification de Toyota.



Daihatsu produira les véhicules, et Suzuki, Daihatsu et Toyota publieront chacune leur propre version au cours de l'exercice 2023.



La portée de croisière par charge devrait être d'environ 200km, et le développement est en cours dans le but de créer un véhicule qui peut répondre pleinement aux besoins des clients dans l'industrie de la livraison.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.