Toyota : Développe un véhicule léger autonome avec Komatsu

(CercleFinance.com) - Toyota annonce s'associer à Komatsu, une entreprise japonaise qui fabrique notamment des engins de construction et des engins dédiés à l'exploitation minière, dans le cadre d'un projet visant à mettre au point un véhicule léger autonome (ALV - pour Autonomous Light Vehicle) qui s'appuiera sur le système de transport autonome (AHS) développé par Komatsu.



Les deux sociétés comptent développer conjointement de nouvelles technologies afin de parvenir à des améliorations en matière de sécurité et de productivité. L'idée est d'accélérer l'autonomie dans les opérations minières et d'éviter les incidents causés par des erreurs humaines.



Komatsu et Toyota testent actuellement un concept ALV sur leurs terrains d'essai et prévoient d'avoir une preuve de concept sur le site d'un client d'ici janvier 2024 environ.



A terme, le nouvel ALV 'peut permettre aux clients miniers de poursuivre le travail malgré le défi permanent des pénuries de main-d'oeuvre dans l'industrie minière', indique en substance Toyota.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.