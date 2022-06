Toyota : Développe un SUV pour le marché indien, avec Suzuki

(CercleFinance.com) - Alliés commerciaux depuis 2017, notamment autour des technologies d'électrification et des véhicules compacts, Toyota et Suzuki annoncent la production d'un nouveau modèle de SUV destiné au marché indien dans un premier temps, avant d'être exporté vers des marchés extérieurs à l'Inde, notamment 'Afrique.



Le SUV sera proposé en Inde avec deux motorisations: un moteur hybride léger développé par Suzuki et un hybride puissant développé par Toyota.



En joignant leurs forces via cette collaboration, les deux sociétés seront en mesure de fournir une grande variété de technologies aux clients et de contribuer à l'émergence d'une société neutre en carbone en Inde.





