Toyota : Développe des camions autonomes avec Komatsu

(CercleFinance.com) - Komatsu et Toyota ont annoncé le lancement d'un projet conjoint visant à développer un véhicule léger autonome (ALV) qui fonctionnera sur le système de transport autonome de Komatsu (AHS).



Ce véhicule permettra d'améliorer davantage la sécurité et la productivité dans les mines en utilisant des camions de transport autonomes et des ALV automatisés contrôlés par AHS.



'L'autonomie offre la possibilité de mettre les gens à l'abri du danger et d'améliorer la sécurité. Cela peut permettre à nos clients miniers de poursuivre le travail de fourniture de minéraux malgré le défi continu des pénuries de main-d'oeuvre dans l'industrie minière' indique le groupe.



